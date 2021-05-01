Моуринью: не спешу возвращаться к тренерской деятельности. Я в отпуске

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, что не спешит возвращаться к тренерской работе.



«Сейчас у меня нет никаких планов. Продолжаю жить своей обычной жизнью, чувствую себя свежим, чувствую себя спокойно. Я в отпуске.



У меня есть больше времени, чтобы провести работу над ошибками и анализ последних результатов. Я подожду, прежде чем вернусь в футбол. Буду ждать работы не только в подходящем клубе, но и в подходящей мне культуре. Может быть, возвращение в следующем сезоне к работе будет преждевременным, посмотрим», — приводит слова 58-летнего португальца Sky Sports.



19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мейсон. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».

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