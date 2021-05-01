«Человек был свободный, почему не подобрать?» Коваленко – о Глушакове
Футболистка сборной России Ксения Коваленко ответила на вопрос, уводила ли она из семьи полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«Мои хорошие, если вы не знаете никакой истории нашей с Денисом, зачем вы задаёте такие вопросы? Никто никого не уводил из семьи. Человек был свободный, почему не взять, не подобрать», — сказала Коваленко в своём «инстаграме».
Коваленко состоит в отношениях с Денисом Глушаковым, недавно у пары родилась дочь. У 34-летнего футболиста «Химок» также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.
25-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
«Он же деревяшка». Футболистка Коваленко — о Денисе Глушакове
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