Пирло — о травле сына: не стоит обращать внимания на тех, кто прячется за клавиатурой

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о травле сына в социальных сетях из-за неудач туринской команды.



«Я много лет обитаю в этой среде и знаю, что значит быть публичной фигурой. Мне жаль сына, который не имеет к этому никакого отношения. Но не стоит обращать внимания на тех, кто прячется за клавиатурой», — приводит слова Пирло пресс-служба туринского «Ювентуса».



Туринский «Ювентус» в 33 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (79). Напомним, завтра, 2 мая, «Ювентус» проведёт матч 34-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине.