Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с мерсисайдским клубом.



«Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу много говорить об этом. Никто в «Ливерпуле» со мной ни о чём не говорит, так что я не знаю, что вам сказать.



Я уже говорил, что хочу снова выиграть английскую Премьер-лигу, хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Очень важно иметь возможность бороться за эти трофеи, и я просто пытаюсь выигрывать их снова и снова. Часть нашей работы — завоёвывать трофеи».



Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. За это время 28-летний египтянин забил 120 голов в 193 матчах за клуб во всех турнирах. В английской Премьер-лиге сезона-2020/2021 он провёл 32 матча, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.



Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 110 млн.

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