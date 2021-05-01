Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с мерсисайдским клубом.
«Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу много говорить об этом. Никто в «Ливерпуле» со мной ни о чём не говорит, так что я не знаю, что вам сказать.
Я уже говорил, что хочу снова выиграть английскую Премьер-лигу, хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Очень важно иметь возможность бороться за эти трофеи, и я просто пытаюсь выигрывать их снова и снова. Часть нашей работы — завоёвывать трофеи».
Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. За это время 28-летний египтянин забил 120 голов в 193 матчах за клуб во всех турнирах. В английской Премьер-лиге сезона-2020/2021 он провёл 32 матча, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.
Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 110 млн.
- 1 мая 2021
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:41
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:40
-
14:40
-
14:40
-
14:23
-
14:21
-
14:10
-
13:59
-
13:39
-
13:36
-
12:55
-
12:53
-
12:43
-
12:41
-
12:34
-
12:24
-
12:12
-
12:02
-
11:41
-
11:31
-
11:29
-
11:26
-
11:12
-
11:00