Куман — о дисквалификации на два матча: слишком суровое наказание за высказывание

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 34-го тура испанской Примеры с «Валенсией» высказался о своей дисквалификации.
«Мы собираемся подать апелляцию, потому что я думаю, что это слишком суровое наказание за высказывание. Если ты действительно кого-то оскорбляешь, тебя дисквалифицируют на 20 матчей. Завтра я не смогу присутствовать на тренерской скамье, но у нас есть другие тренеры. Они смогут преодолеть сложившиеся обстоятельства», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, 29 апреля в матче 33-го тура чемпионата, в котором «Барселона» сенсационно проиграла «Гранаде» (1:2), Куман получил красную карточку на 66-й минуте. В судейском протоколе по матчу было зафиксировано, что тренер сказал фразу «Что за тип?» в адрес четвёртого арбитра. Позже наставник был дисквалифицирован на два матча Примеры.
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