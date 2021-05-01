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Клопп: «Ливерпуль» обязан победить «МЮ», иначе мы потеряем шансы на еврокубки

Клопп: «Ливерпуль» обязан победить «МЮ», иначе мы потеряем шансы на еврокубки
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 34-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» обязан победить на «Олд Траффорд». Больше чем на 100 процентов. Если мы не будем выигрывать, то потеряем шансы на еврокубки.

Когда ты каждую неделю играешь по четвергам и воскресеньям, то привыкаешь к такому графику, но, конечно, он не помогает. Это сложный вызов для «МЮ». В пятницу и субботу они восстанавливаются, а потом снова играют. У них нет возможности вносить тактические изменения, но я не думаю, что сейчас они хотят это делать.

Нас ждёт сложный, интенсивный матч. Мы смотрели полуфинал Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому». Манкунианцы были хороши! Особенно тогда, когда им дают играть. В четверг они просто летали по полю.

Я уверен, что в «МЮ» до сих пор думают, что имеют шансы на победу в АПЛ. Обеим командам нужна победа в предстоящей игре, а это хороший рецепт для отличного матча», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (67) идёт на втором месте.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт в воскресенье, 2 мая. Начало встречи – в 18:30 мск.

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