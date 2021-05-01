Златан Ибрагимович попал в заявку «Милана» на матч Серии А с «Беневенто»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку клуба на матча 34-го тура итальянской Серии А с «Беневенто».
Заявка «Милана»: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Тэтэрушану, Калабрия, Далот, Габбия, Эрнандес, Калюлю, Кьер, Романьоли, Томори, Беннасер, Чалханоглу, Кастильехо, Диас, Хауге, Кессье, Крунич, Мейте, Салемакерс, Тонали, Ибрагимович, Леау, Ребич.
Матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Беневенто» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 21:45 мск. «Милан» в 33 матчах набрал 66 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионат Италии. Лидером соревнований является миланский «Интер» (79). В тройку лидеров входят «Аталанта» (68) и «Наполи» (66).
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