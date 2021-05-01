Серхио Агуэро забил «Кристал Пэлас» шикарным ударом в девятку. Видео

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» проходит стартовый матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Идёт 65-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 57-й минуте — защитник «горожан» Бенжамен Менди с фланга сделал перевод в штрафную на нападающего Серхио Агуэро, который первым касанием принял мяч, а вторым уложил его в ближнюю девятку.
Это всего второй гол 32-летнего аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 10 очков. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте. У «стекольщиков» есть один матч в запасе.
- 1 мая 2021
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