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«Ротор» с минимальным счётом переиграл «Ахмат»

«Ротор» с минимальным счётом переиграл «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

1 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл нападающий из Казахстана Алексей Щёткин. Для «Ротора» этот гол стал первым за восемь последних встреч. Сам Алексей Щёткин также забил свой первый мяч в составе клуба из Волгограда.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Ахмат» в 28 матчах набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (21) поднялся на 14-е место.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
01 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Щёткин – 23'
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