«Брайтон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лидс Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Уэбстер, Бёрн, Велтман, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.



Запасные: Стил, Мак Аллистер, Модер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Коннолли, Зачири.



«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Кох, Алиоски, Клих, Даллас, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.



Запасные: Касилья, Драмех, Берарди, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шеклтон, Поведа, Хаггинс, Родриго.



Подопечные Грэма Поттера в 33 матчах набрали 34 очка и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (47) — на девятом месте.



Матч первого круга «Лидс» — «Брайтон» состоялся 16 января и завершился победой «чаек» со счётом 1:0.