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«Брайтон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лидс Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Уэбстер, Бёрн, Велтман, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.

Запасные: Стил, Мак Аллистер, Модер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Коннолли, Зачири.

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Кох, Алиоски, Клих, Даллас, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Драмех, Берарди, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шеклтон, Поведа, Хаггинс, Родриго.

Подопечные Грэма Поттера в 33 матчах набрали 34 очка и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (47) — на девятом месте.

Матч первого круга «Лидс» — «Брайтон» состоялся 16 января и завершился победой «чаек» со счётом 1:0.

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