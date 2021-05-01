Арбитр Федотов: красную Самошникову в матче «Рубина» и «Динамо» показали абсолютно по делу

Судья Игорь Федотов прокомментировал красную карточку, которую получил защитник «Рубина» Илья Самошников в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).
«Красную Самошникову в матче «Рубина» и «Динамо» показали абсолютно по делу. Есть фаза полёта, потом рикошет, и потом он попал сопернику ногой выше голеностопа. С позиции Мешкова это жёлтая, а для VAR – красная. Но на повторе Мешков увидел, что была скорость, агрессия, фаза полёта. Даже неважно, что нога на весу и куда он попал. Самошников прыгал специально.
Не понимаю сравнений с эпизодом Ахметов – Соболев из дерби: Ахметов играл в мяч и не мог остановить ногу, здесь – совсем другое», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
1 мая состоялся матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась на стадионе «Казань Арена». Матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.
«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.
- 1 мая 2021
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