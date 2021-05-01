Лионель Месси поддержал борьбу с оскорблениями в социальных сетях

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси присоединился к борьбе с оскорблениями и дискриминацией в социальных сетях.



«Я только достиг отметки в 200 млн подписчиков в этой соцсети, однако из-за того, что происходит сейчас, я не собираюсь воспринимать это как повод для празднования. Конечно, я ценю ту любовь и поддержку, которые получаю от вас, но давайте поднимем свой голос, чтобы остановить оскорбления в социальных сетях. Никто не заслуживает жестокого обращения к себе. Мы сталкиваемся с тем, что оскорблений в соцсетях становится всё больше, и никто ничего с этим не делает. Мы должны решительно осудить такое враждебное отношение и потребовать от компаний, управляющих соцсетями, принять срочные меры против подобного поведения», — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

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