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Леонид Слуцкий: не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку

Леонид Слуцкий: не хочу комментировать судейство, потому что я перегибаю палку
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).

«Капитанская повязка Деспотовича — моя идея, потому что он полностью заслуживает это звание в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе. Сегодня Дюпин провёл блестящий матч. Но Дюпину и всем остальным футболистам надо доказывать свою профпригодность каждую игру.

Удаление Самошникова? Не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Всё, что хотел, я уже сказал. С каждым разом только утверждаюсь в своём мнении. Отсутствие Шатова? Мы не определяем состав относительно одной или двух игр. Мы смотрим на тренировочный процесс, кто и в каком состоянии находится. Он, как и остальные игроки, блестяще вышел со скамейки. Йевтич сыграл очень хорошо. Что касается Бакаева и его попадания в стартовый состав на матч с „Арсеналмо“, у нас целая неделя, сейчас точно не думаю об этом. Ин Бём начал играть в стартовом составе, хотя пропустил больше трёх месяцев, не было предсезонки. То, что у него возникают мышечные недомогания — это естественный процесс.

Слабо начинаем первый тайм, чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше. Это большая игра, эмоциональная. Эмоции превалируют над разумом. Очень горд, что каждый из футболистов делал максимум для того, чтобы добиться положительного результата», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

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