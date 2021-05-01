Агуэро: сказал «Ман Сити», что не хочу, чтобы они устанавливали статую в мою честь

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился эмоциями после матча 34-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0). Именно 32-летний аргентинец забил победный мяч в этой встрече.



«Наконец-то я смог сыграть, я очень счастлив. Я долгое время не играл все 90 минут. Это был отличный гол, потому что, возможно, он поможет нам уже на этой неделе выиграть английскую Премьер-лигу. Каждый матч сложен, но мы ждём завтрашнего дня. Конечно, если „Ливерпуль“ завтра победит, то будет просто великолепно.



Бенджамин Менди постоянно пытался найти меня в штрафной. Всё, что мне было нужно, — это одно или два касания. Наконец-то я забил гол. Я очень этому рад.



Я готов сыграть и во вторник с „ПСЖ“. Я чувствую себя хорошо, моё колено меня больше не беспокоит. Я просто жду возможности играть, как это было сегодня. Если я не появлюсь на поле, то ничего страшного. Я хочу быть с товарищами по команде. Конечно, каждый игрок хочет играть.



Когда руководители клуба сказали мне, что собираются установить в мою честь статую, я сказал им, что не хочу этого. Если клуб действительно хочет это сделать, то мне остаётся поблагодарить их за это», — приводит слова Агуэро BBC.

Видео гола Серхио Агуэро в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте. У «стекольщиков» есть один матч в запасе.