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«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Сочи» на «Чемпионате»

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).

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