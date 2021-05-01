«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Сочи» на «Чемпионате»
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).
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