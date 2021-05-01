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Солтмурад Бакаев — о «Рубине»: горд быть частью этой прекрасной команды

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выложил в соцсетях фотографию из раздевалки казанцев после победы в матче с «Динамо» (2:0).

«Горд быть частью этой прекрасной Команды», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, откликнувшийся на передачу защитника Георгия Зотова. На 52-й минуте игрок обороны казанского клуба Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол. На 80-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Хван Ин Бём.

«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.