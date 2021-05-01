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«Уфа» упустила победу в матче 28-го тура чемпионата России

«Уфа» упустила победу в матче 28-го тура чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 мая, состоялся матч ЦСКА — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк вывел свою команду вперёд, поразив ворота Игоря Акинфеева с угла штрафной. Спустя 5 минут нападающий хозяев Фёдор Чалов сравнял счёт в матче, реализовав выход один на один.

Финальный свисток рефери зафиксировал ничейный результат 1:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Уфа» в 28 матчах набрала 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
01 мая 2021, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Мрзляк – 66'   1:1 Чалов – 71'
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