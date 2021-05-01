«Уфа» упустила победу в матче 28-го тура чемпионата России

Сегодня, 1 мая, состоялся матч ЦСКА — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.



На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк вывел свою команду вперёд, поразив ворота Игоря Акинфеева с угла штрафной. Спустя 5 минут нападающий хозяев Фёдор Чалов сравнял счёт в матче, реализовав выход один на один.



Финальный свисток рефери зафиксировал ничейный результат 1:1.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



«Уфа» в 28 матчах набрала 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.