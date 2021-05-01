«Уфа» упустила победу в матче 28-го тура чемпионата России

Сегодня, 1 мая, состоялся матч ЦСКА — «Уфа». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.
На 66-й минуте матча полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк вывел свою команду вперёд, поразив ворота Игоря Акинфеева с угла штрафной. Спустя 5 минут нападающий хозяев Фёдор Чалов сравнял счёт в матче, реализовав выход один на один.
Финальный свисток рефери зафиксировал ничейный результат 1:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
«Уфа» в 28 матчах набрала 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 мая 2021
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
17:51
-
17:49
-
17:28
-
17:16
-
17:14
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:41
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:40