Директор «Енисея»: команду возглавит Игнашевич? А почему не Евсеев, с которым мы виделись?

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал информацию о том, что красноярскую команду может возглавить бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич.



«Приятно, что наш клуб снова стал привлекательным, что нам сватают тренеров. «Енисей» развивается в спортивном плане, платят у нас в срок. Игнашевич? А почему не Вадим Евсеев? Мы виделись с ним на последнем матче «Енисея» в Нижнем Новгороде. Эта тема вообще сейчас неуместна. Команда выигрывает, у Александра Михайловича Алферова действующий контракт. В сезоне ещё осталось три игры. При выборе тренера местный специалист у нас всегда будет иметь преимущество перед приезжим», — цитирует Ивахова «Матч ТВ».

В марте Игнашевич был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торпедо». Сообщалось, что кандидатуру Игнашевича рассматривает «Енисей».