Венгер: Бензема заслужил вызов в сборную Франции на Евро

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, а также тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом», Арсен Венгер заявил, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заслужил быть вызванным в сборную Франции для участия в Евро-2020.



«Бензема на 100 процентов заслуживает быть на Евро. Он мог бы играть в любой сборной мира. Всё дело в проблеме, которая не имеет отношения к спорту. Бензема более 10 лет выходит в стартовом составе мадридского «Реала». Не каждый игрок способен похвастаться таким достижением», — приводит слова Венгера L'Equipe.



Карим Бензема ни разу не вызывался в сборную Франции после истории, произошедшей в 2015 году, когда форварда обвинили в посредничестве в шантаже другого футболиста сборной – Матьё Валубуэна.

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