Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Венгер: Бензема заслужил вызов в сборную Франции на Евро

Венгер: Бензема заслужил вызов в сборную Франции на Евро
Футбол / Испания 0

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, а также тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом», Арсен Венгер заявил, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заслужил быть вызванным в сборную Франции для участия в Евро-2020.

«Бензема на 100 процентов заслуживает быть на Евро. Он мог бы играть в любой сборной мира. Всё дело в проблеме, которая не имеет отношения к спорту. Бензема более 10 лет выходит в стартовом составе мадридского «Реала». Не каждый игрок способен похвастаться таким достижением», — приводит слова Венгера L'Equipe.

Карим Бензема ни разу не вызывался в сборную Франции после истории, произошедшей в 2015 году, когда форварда обвинили в посредничестве в шантаже другого футболиста сборной – Матьё Валубуэна.

Бензема после ухода Роналду забил за «Реал» больше голов в ЛЧ, чем Криштиану за «Ювентус»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021