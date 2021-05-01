Венгер: Бензема заслужил вызов в сборную Франции на Евро

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, а также тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом», Арсен Венгер заявил, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заслужил быть вызванным в сборную Франции для участия в Евро-2020.
«Бензема на 100 процентов заслуживает быть на Евро. Он мог бы играть в любой сборной мира. Всё дело в проблеме, которая не имеет отношения к спорту. Бензема более 10 лет выходит в стартовом составе мадридского «Реала». Не каждый игрок способен похвастаться таким достижением», — приводит слова Венгера L'Equipe.
Карим Бензема ни разу не вызывался в сборную Франции после истории, произошедшей в 2015 году, когда форварда обвинили в посредничестве в шантаже другого футболиста сборной – Матьё Валубуэна.
- 1 мая 2021
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
17:51
-
17:49
-
17:28
-
17:16
-
17:14
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:41
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:40