«Рома» может подписать Азмуна, если не удастся договориться с Миликом

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун является запасным вариантом для «Ромы» на случай, если не удастся договориться с форвардом «Наполи» Аркадиушом Миликом, который выступает за «Марсель» в этом сезоне, сообщает TuttoMercatoWeb.



По информации источника, польский нападающий был близок к переезду в Рим прошлым летом, но сделка сорвалась. В конце сезона «Рома» может назначить Маурицио Сарри на пост главного тренера, что повысит шансы на переход Милика в римский клуб. Если переход польского нападающего не состоится, то Сердар Азмун является одним из запасных кандидатов на подписание.



Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего иранского футболиста заинтересованы «Валенсия», «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Аталанта».

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