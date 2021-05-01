«Шахтёр» обыграл «Днепр-1», Дентиньо забил гол и отдал результативный пас

В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» переиграл «Днепр-1». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт открыл нападающий донецкой команды Дентиньо, ему ассистировал Алан Патрик. На 41-й минуте Тете удвоил преимущество «Шахтёра», Дентиньо отдал голевую передачу. Нападающий днепровской команды Алексей Хобленко отыграл один мяч на четвёртой минуте добавленного времени.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом. Ассистенты — Семён Шлончак и Александр Корнийко. Резервный арбитр — Анатолий Абдула.

«Шахтёр» в 24 матчах набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Днепр-1» (29) — на восьмом месте.