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«Шахтёр» обыграл «Днепр-1», Дентиньо забил гол и отдал результативный пас

«Шахтёр» обыграл «Днепр-1», Дентиньо забил гол и отдал результативный пас
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» переиграл «Днепр-1». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт открыл нападающий донецкой команды Дентиньо, ему ассистировал Алан Патрик. На 41-й минуте Тете удвоил преимущество «Шахтёра», Дентиньо отдал голевую передачу. Нападающий днепровской команды Алексей Хобленко отыграл один мяч на четвёртой минуте добавленного времени.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом. Ассистенты — Семён Шлончак и Александр Корнийко. Резервный арбитр — Анатолий Абдула.

«Шахтёр» в 24 матчах набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Днепр-1» (29) — на восьмом месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 24-й тур
01 мая 2021, суббота. 17:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
2 : 1
Днепр-1
Днепр
1:0 Дентиньо – 24'   2:0 Тете – 41'   2:1 Хобленко – 90+4'
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