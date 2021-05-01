«Атлетико» минимально обыграл «Эльче», не забивший пенальти на 91-й минуте

В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 1:0.

На 18-й минуте форвард мадридцев Луис Суарес открыл счёт, однако VAR отменил засчитанный мяч. Спустя пять минут «Атлетико» забил ещё раз, и гол Маркоса Льоренте с передачи Янника Карраско засчитали. В концовке первого тайма после вмешательства VAR был отменён пенальти, назначенный за фол против Анхеля Корреа. В добавленное время матча полузащитник «Эльче» Фидель Чавес не реализовал пенальти.

«Атлетико» в 34 матчах набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Эльче» (30) находится в зоне вылета, на 18-м месте. Отрыв «Атлетико» от «Реала» и «Барселоны», которые ещё не играли в 34-м туре, составляет 5 очков.