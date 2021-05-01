«Норвич» стал победителем Чемпионшипа

В Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» состоялся матч 45-го тура Чемпионшипа «Норвич Сити» — «Рединг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 12-й минуте полузащитник гостей Джош Лорент открыл счёт матча, однако этот гол так и останется единственным для гостей. На 30-й минуте полузащитник «канареек» Киран Довелл сравнял счёт. Он же на 64-й вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте защитник Хави Кинтилья упрочил преимущество «Норвича». Окончательный счёт на 85-й минуте установил Теэму Пукки.
Таким образом, за тур до окончания Чемпионшипа «Норвич Сити» набрал 96 очков и стал недосягаемым для преследователей. «Канарейки» второй раз за последние три года выиграли чемпионский титул Чемпионшипа. В сезоне-2018/2019 они с 94 очками после 46 матчей также праздновали успех.
Подопечные Даниеля Фарке еще 17 апреля, после матча 42-го тура, обеспечили себе повышение в классе. Они вернулись в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 «канарейки» вылетели из английской Премьер-лиги, заняв последнее, 20-е место в турнирной таблице.
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