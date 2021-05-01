«Завтра произойдёт важное событие в жизни клуба». «Ростов» выложил загадочную запись
Пресс-служба «Ростова» опубликовала в «твиттере» сообщение, анонсирующее важное событие, которое завтра должно произойти в жизни клуба.
«Завтра утром произойдёт важное событие в жизни клуба… Следите за новостями», — написано в публикации.
Завтра команде предстоит сыграть матч 28-го тура РПЛ с «Тамбовом. Начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени. «Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Коллектив проиграл 3 из 5 последних игр, поражения были зафиксированы в матчах с казанским «Рубином», московским «Спартаком» и «Локомотивом» из Москвы. При этом ростовчане одержали победы в играх с тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором».
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