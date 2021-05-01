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«ПСЖ» переиграл «Ланс» и вышёл на первое место в Лиге 1

«ПСЖ» переиграл «Ланс» и вышёл на первое место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Ланс». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 33-й минуте счёт открыл форвард парижан Неймар, ему ассистировал полузащитник Юлиан Дракслер. На 59-й минуте преимущество «Пари Сен-Жермен» увеличил Маркиньос, Неймар отдал голевую передачу. Спустя две минуты нападающий «Ланса» Иньятиус Ганаго отыграл один мяч, результативный пас на счету Арно Калимуэндо. На 84-й минуте Мауро Икарди забил третий гол парижан, но его отменили из-за офсайда.

«ПСЖ» в 35 матчах набрал 75 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Лилль» (73) и «Монако» (71) ещё не сыграли свои матчи в туре. «Ланс» (56) занимает пятое место в таблице.

Франция - Лига 1. 35-й тур
01 мая 2021, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Неймар – 33'   2:0 Маркиньос – 59'   2:1 Ганаго – 61'
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