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«Спать хочу». «Рубин» выложил забавное видео про ошибку Нойштедтера

«Спать хочу». «Рубин» выложил забавное видео про ошибку Нойштедтера
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня состоялся матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. После игры казанский клуб опубликовал в «твиттере» видео голевой ошибки защитника московской команды Романа Нойштедтера, наложив на ролик фразу «Спать хочу» из мультика «Индюки: Назад в будущее».

На 80-й минуте встречи защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер, поскользнувшись, неудачно скинул мяч головой вратарю команды Антону Шунину. Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём воспользовался оплошностью Нойштедтера и поразил ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.

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