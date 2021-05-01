«Спать хочу». «Рубин» выложил забавное видео про ошибку Нойштедтера

Сегодня состоялся матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. После игры казанский клуб опубликовал в «твиттере» видео голевой ошибки защитника московской команды Романа Нойштедтера, наложив на ролик фразу «Спать хочу» из мультика «Индюки: Назад в будущее».
На 80-й минуте встречи защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер, поскользнувшись, неудачно скинул мяч головой вратарю команды Антону Шунину. Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём воспользовался оплошностью Нойштедтера и поразил ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.
- 1 мая 2021
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
17:51
-
17:49
-
17:28
-
17:16
-
17:14
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:38
-
16:20