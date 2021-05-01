Сандро Шварц прокомментировал проигрыш «Динамо» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение в матче с «Рубином» (0:2).

«Сегодня мы очень хорошо начали, создали довольно много моментов, в частности, Лесовой попал в перекладину. К сожалению, мы не смогли реализовать ни один из них, а «Рубин» забил первым же ударом с игры. Во втором тайме мы показали не свойственный нам футбол. У нас не было привычной энергии и страсти на поле. Нам немного не повезло в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Конечно, мы расстроены и не довольны результатом. Нам нужно извлечь урок из этого поражения и больше не повторять этих ошибок. Мы должны играть в свой футбол на протяжении всего матча.



Мы ожидали примерно такой состав и то, что они сыграют по схеме 4-1-4-1. Мы были готовы к этому, и игра соперников нас не удивила. Хочу отметить, что хорошо на замену вышли Захарян и Тюкавин. К сожалению, мы упустили слишком много голевых моментов, и над этим нам предстоит поработать.



Самошников и Н’Жье? Оба игрока обладают высокой скоростью. В первом тайме мы много комбинировали и создавали много моментов с этого фланга, где помимо Н’Жье активно действовал Варела. Мы здорово боролись, о чём говорит статистика единоборств. Сейчас нам нужно поработать над реализацией моментов и ещё больше выкладываться в матчах. Думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».