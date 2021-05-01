Шварц — об ошибке Нойштедтера: не сказал бы, что Роман неудачно вышел на замену

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ошибку защитника Романа Нойштедтера в матче с «Рубином» (0:2).

«В этом моменте нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман неудачно вышел на замену. Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. После игры казанский клуб опубликовал в «твиттере» видео голевой ошибки защитника московской команды Романа Нойштедтера, наложив на ролик фразу «Спать хочу» из мультика «Индюки: Назад в будущее».



На 80-й минуте встречи защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер, поскользнувшись, неудачно скинул мяч головой вратарю команды Антону Шунину. Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём воспользовался оплошностью Нойштедтера и поразил ворота.