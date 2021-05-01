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Рашфорду грозит операция после Евро-2020. Нападающий уже два года играет через боль

Рашфорду грозит операция после Евро-2020. Нападающий уже два года играет через боль
Футбол / Евро-2020 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд может перенести операцию на плече после завершения Евро-2020.

Как сообщает ESPN, в последние два года 23-летний англичанин в каждом матче играл через боль из-за различных повреждений плеча, спины и стоп. Сам Рашфорд пообещал главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что будет готов принять участие в чемпионате Европы. После турнира 23-летний игрок может перенести хирургическое вмешательство на плече, которое беспокоит его больше и дольше всего.

В нынешнем сезоне АПЛ Маркус Рашфорд в 33 матчах забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. В прошлом сезоне нападающий набрал 24 очка по системе «гол+пас» (17+7).

Сборной Англии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Полуфинальные и финальный матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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