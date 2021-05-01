Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» вырвал победу у «Краснодара» в концовке, Нобоа оформил дубль

«Сочи» вырвал победу у «Краснодара» в концовке, Нобоа оформил дубль
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дмитрия Стоцкого. На 59-й минуте Стоцкий сравнял счёт. Во время затяжной атаки «Краснодара» мяч успел и в левой части штрафной побывать, и в её центре, и правее ворот — а в итоге отскочил к Стоцкому, который метров с восьми вколотил его в ближний угол с рикошетом от перекладины.

На 79-й минуте полузащитник краснодарцев Реми Кабелла получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 86-й минуте Антон Заболотный вывел сочинцев вперёд. Через несколько минут Нобоа оформил дубль.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (38) — десятый.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
01 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Нобоа – 6' (пен)   1:1 Стоцкий – 59'   1:2 Заболотный – 85'   1:3 Нобоа – 90+4'
Удаления: Кабелла – 79' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021