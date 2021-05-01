«Сочи» вырвал победу у «Краснодара» в концовке, Нобоа оформил дубль

В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дмитрия Стоцкого. На 59-й минуте Стоцкий сравнял счёт. Во время затяжной атаки «Краснодара» мяч успел и в левой части штрафной побывать, и в её центре, и правее ворот — а в итоге отскочил к Стоцкому, который метров с восьми вколотил его в ближний угол с рикошетом от перекладины.
На 79-й минуте полузащитник краснодарцев Реми Кабелла получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 86-й минуте Антон Заболотный вывел сочинцев вперёд. Через несколько минут Нобоа оформил дубль.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (38) — десятый.
- 1 мая 2021
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