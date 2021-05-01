Каррагер: главная проблема «Ливерпуля» — трио нападения

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что мерсисайдцам нужно продать кого-то из тройки нападающих Мохамед Салах — Роберто Фирмино — Садио Мане.



«Болельщики и специалисты говорили о том, что линия нападения «Ливерпуля» не в форме, но прошло уже слишком много времени, чтобы это использовалось в качестве аргумента.



Люди продолжают говорить о сложностях «Ливерпуля» в центре защиты, но главная проблема – на другом конце поля. И Вирджил Ван Дайк, и Джо Гомес вернутся к следующему сезону. А знаменитая тройка нападения «Ливерпуля», и это логично, всё ещё на месте.



В этом сезоне у красных появился дополнительный бонус в виде Диого Жоты, который сразу же забил несколько важных голов, но ещё полгода назад я сказал, что знаменитую тройку нападения нужно разбить, потому что ни одна тройка нападения никогда не бывает вместе так долго. Если вы посмотрите на другие великолепные атакующие трио из прошлого, то увидите, что они существуют года три, а затем команды видоизменяют свою атаку.



Трио «Ливерпуля» вместе уже 4-5 лет, так что летом его нужно разбить. Салах, Мане и Фирмино были великолепны, но сейчас они находятся как раз на той стадии, когда им нужно что-то ещё. Это должно быть исправлено летом, особенно когда вы вспомните о тех моментах, которые были упущены в этом сезоне. Нужно идти в ногу со временем, и дополнительная конкуренция в атаке не помешает», – приводит слова Каррагера Liverpool Echo.



В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мохамеда Салаха 20 голов и 3 голевые передачи; у Садио Мане 13 очков по системе «гол+пас» (8+5); Роберто Фирмино забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.



«Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего на 4-м месте «Челси» на четыре очка.



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