Крыховяк признан лучшим игроком «Локо» в апреле

«Локомотив» объявил полузащитника Гжегожа Крыховяка лучшим игроком апреля по мнению болельщиков клуба, сообщает официальный сайт московской команды.



На страницах «Локомотива» в социальных сетях свой выбор сделали 53 тысячи болельщиков. С небольшим отрывом победу одержал Гжегож Крыховяк, за которого отдали свой голос 16 тысяч человек (30,11%).



Второе место у Фёдора Смолова – 13 тысяч голосов (24,5%). Третьим стал Маринато Гилерме – 10 тысяч голосов (18,79%). Далее расположились Франсуа Камано – 7700 голосов (14,43%) и Мацей Рыбус –6500 (12,17%).



В текущем месяце Крыховяк забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи, а в матчах с «Ротором» (2:0) и «Ростовом» (4:1) был признан лучшим игроком встречи.

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