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Заболотный: гол «Краснодара» изменил всё. Пришлось действовать в атаку

Заболотный: гол «Краснодара» изменил всё. Пришлось действовать в атаку
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы в матче с «Краснодаром» (3:1) в рамках 28-го тура РПЛ.

«Очень тяжёлая игра, забили быстрый гол. Потом мы больше перестроились и начали играть по счёту, сложно было. «Краснодар», как мы знаем, хорошо контролирует мяч и любит играть в нападении, и мы сдерживали их атаки как могли, но их гол изменил всё. Приходилось выходить из обороны и действовать в атаку. Нам повезло, что было удаление, и мы выходили в атаку с численным преимуществом. Это была очень энергозатратная встреча. Что касается зоны еврокубков, надо меньше смотреть в турнирную таблицу. Мы хорошо физически готовы, нужно продолжать тренироваться и не отходить от своего футбола», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

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