«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в Серии А
Сегодня в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Интер» обыграл «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0. Таким образом, «Ювентус» потерял математические шансы на чемпионство.
«Ювентус» непрерывно становился чемпионом Италии начиная с сезона 2011/2012. В текущем сезоне «Интер» станет победителем Серии А, если «Аталанта» 2 мая не обыграет «Сассуоло».
«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» с 66 очками занимает пятую строчку таблицы. Туринский клуб провёл на одну встречу меньше.
В «Ювентусе» перед следующим сезоном может произойти глобальная перестройка
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам