«Ювентус» потерял шансы на чемпионство в Серии А

Сегодня в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Интер» обыграл «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Финальный свисток рефери зафиксировал победу миланского клуба 2:0. Таким образом, «Ювентус» потерял математические шансы на чемпионство.



«Ювентус» непрерывно становился чемпионом Италии начиная с сезона 2011/2012. В текущем сезоне «Интер» станет победителем Серии А, если «Аталанта» 2 мая не обыграет «Сассуоло».



«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» с 66 очками занимает пятую строчку таблицы. Туринский клуб провёл на одну встречу меньше.

В «Ювентусе» перед следующим сезоном может произойти глобальная перестройка