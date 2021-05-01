Гончаренко объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:3).

«После того, как мы пропустили гол с пенальти, мы достаточно быстро исправили ситуацию на поле. Команда оправилась от этого удара и до удаления Кабеллы хорошо контролировала игру. Мы пробовали найти опасные зоны, чтобы обыгрывать защитников «Сочи». Что-то удавалось, что-то нет, возможно, где-то не хватало скорости движения мяча. После удаления пошла уже совсем другая игра.



Мы могли забить второй мяч до этого удаления, у нас были неплохие подходы. Когда ты сначала пропускаешь гол с пенальти, а потом получаешь красную карточку, — это двойной удар, от которого сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала. Тот характер, который игроки показали сегодня на поле, это то, что необходимо нам в дальнейшей работе. Также хотелось бы, чтобы в игру чуть агрессивнее вступали футболисты, которые выходят на замену», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.