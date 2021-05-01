Гончаренко: порой мы не понимаем, откуда берутся эти красные карточки

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника Реми Кабеллы в матче с «Сочи» (1:3).
«Если открыть результаты игр всех европейских чемпионатов, почти в каждой игре можно увидеть красные карточки. Это тенденция, которая появилась уже давно, хотя порой мы не понимаем, откуда вообще берутся эти карточки. Здесь дело не только в «Краснодаре», здесь идёт речь скорее в целом о стиле судейства.
Что касается оставшихся матчей, мы должны продолжать ответственно выполнять свою работу. Уже сейчас можно заметить некий прогресс, заметна уверенность игроков», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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