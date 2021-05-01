Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара» после матча с «Сочи»

Нападающие «Краснодара» Ари и Маркус Берг после матча с «Сочи» (1:3) попрощались с болельщиками «быков».

«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всё, что пережили вместе. Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы — «быки», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в «Твиттере».

Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари проведут последний домашний матч за команду. Контракты футболистов истекают в июне 2021 года. Берг принял решение вернуться на родину, в «Гётеборг». Маркус уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар».