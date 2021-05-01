Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара» после матча с «Сочи»
Нападающие «Краснодара» Ари и Маркус Берг после матча с «Сочи» (1:3) попрощались с болельщиками «быков».
«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всё, что пережили вместе. Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы — «быки», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в «Твиттере».
Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари проведут последний домашний матч за команду. Контракты футболистов истекают в июне 2021 года. Берг принял решение вернуться на родину, в «Гётеборг». Маркус уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар».
«Краснодар» объявил, что Берг, Ари и Камболов проведут последний домашний матч за команду
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:25
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам