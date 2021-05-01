«Заболотный — корифей команды». Федотов объяснил, почему вратарь «Сочи» стал капитаном

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча с «Краснодаром» (3:1) объяснил решение сделать голкипера Николая Заболотного капитаном команды.

«Николай Заболотный — корифей этой команды. Было принято решение, при котором капитанская повязка по праву достанется ему. Мы думали о том, что на воротах мог бы стоять Адамов, но на данный момент есть победный состав, мы не стали менять эту структуру.



При чьём руководстве легче обыгрывать «Краснодар»? Это некорректный вопрос. Всегда сложно, в команде собраны отличные футболисты, они показывают хорошую игру», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.