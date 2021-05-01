Федотов: желание «Краснодара» обыграть «Сочи» вдесятером сыграло с ними злую шутку

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (3:1)
«Мы забили быстрый гол, это было хорошее начало. Ожидали, что будет непросто, был очень активный первый тайм в исполнении соперника. Мы достаточно уверенно справлялись со всеми сложностями. Были моменты, когда мы теряли мяч и не могли подобрать верные решения, что для нас совершенно несвойственно.
Во втором тайме соперник всё также обострял моменты, было много подач с фланга, и мы не смогли заблокировать этот удар Стоцкого. Далее Кабелла допустил ошибку, был удалён, мы включились в игру, и всё пришло к логическому завершению. Хотелось бы отметить желание «Краснодара» выиграть этот матч, оставшись вдесятером. На мой взгляд, это сыграло с ними злую шутку. Они стали раскрываться, появились зоны в обороне, чем мы и воспользовались», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 1 мая 2021
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