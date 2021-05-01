Вильена: своё будущее связываю с «Краснодаром». У меня контракт до 2024 года

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал поражение в матче с «Сочи», а также рассказал о дальнейших карьерных планах.



«Первый тайм мы провели довольно неплохо, у нас было много пространства для работы с мячом. Я уверен, что у нас был хороший процент владения. Пенальти несколько испортил нам планы, нам пришлось больше думать об обороне. В подобных матчах есть вещи, которые напрямую зависят от удачи.



Для меня позиция левого защитника не является новой, так как я исполнял эту роль в составе национальной сборной Голландии. Ощущаю себя довольно неплохо.



С «Краснодаром» у меня действующий контракт до 2024-го, поэтому, разумеется, я связываю своё будущее с этой командой», — передаёт слова Вильены корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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