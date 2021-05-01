У Жоаозиньо в матче с «Краснодаром» случился рецидив старой травмы
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника Жоаозиньо в матче с «Краснодаром» (3:1).
«У Жоаозиньо рецидив старой травмы. Казалось, что прошло уже достаточно времени, но, наверное, в силу возраста и нагрузки требовалось чуть больше времени для восстановления. Но у нас не было другого выхода, поэтому он сегодня появился на поле. Да, мы рисковали, и в этом плане немного поспешили. Он принимал активное участие в тренировках, никакие последствия травмы его не беспокоили, но так бывает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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