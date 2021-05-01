«Боруссия» Д в полуфинале Кубка Германии разгромила «Хольштайн» со счётом 5:0

В матче полуфинала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» со счётом 5:0. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Джованни Рейна, ему ассистировал Джейдон Санчо. Спустя шесть минут Рейна оформил дубль. На 26-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного, передачу отдал Эмре Джан. Четвёртый гол дортмундцев забил Торган Азар. На 41-й минуте Джуд Беллингхэм забил пятый гол, результативный пас на счету Джейдона Санчо.

«Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «РБ Лейпциг». На пути к финалу «Боруссия» прошла «Боруссию» М, «Падерборн», «Айнтрахт» Б и «Дуйсбург».