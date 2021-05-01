Почеттино: «ПСЖ» в матче с «Ман Сити» провёл лучшие 45 минут за время моей работы в Париже

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после матча 35-го тура Лиги 1 с «Лансом» (2:1) прокомментировал игру своих подопечных в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).



«Неприятные ощущения, потому что мы провели, возможно, лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду четыре месяца назад. Причём это случилось в матче с сильным соперником, который в этом сезоне непременно выиграет английскую Премьер-лигу.



Во втором тайме первого полуфинального матча с «Ман Сити» мы не смогли поддерживать такой же уровень игры. Возможно, всё дело в усталости. Над этим надо работать в межсезонье», – приводит слова Почеттино Le Parisien.



Ответный матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» состоится во вторник, 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

«ПСЖ» переиграл «Ланс» и вышёл на первое место в Лиге 1