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«Реал» переиграл «Осасуну», продлив беспроигрышную серию с января 2021 года

«Реал» переиграл «Осасуну», продлив беспроигрышную серию с января 2021 года
Футбол / Испания 0
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В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

Все голы в матче были забиты ближе к концовке. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао замкнул подачу Иско с углового. 4 минуты спустя отличился полузащитник мадридского клуба Каземиро с передачи Карима Бензема.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В бригаду вошли ассистенты Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Альберто Гомес Ламейро.

Последнее поражение мадридской команды датировано 30 января 2021 года. С тех пор «Королевский клуб» имеет в своём активе 13 побед и 8 ничьих.

«Реал» в 34 матчах набрал 74 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка. «Осасуна» (40) располагается на 11-м месте.

Испания - Примера. 34-й тур
01 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Милитао – 76'   2:0 Каземиро – 80'
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