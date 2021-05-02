«Лилль» обыграл «Ниццу» и вернулся на первое место в Лиге 1

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Лилль» переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 2:0.

На 13-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз, голевую передачу отдал форвард Джонатан Дэвид. В начале второго тайма «Ницца» осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник гостей Джордан Лотомба. На 55-й минуте защитник «Лилля» Зеки Челик увеличил преимущество хозяев.

«Лилль» набрал 76 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. За три тура до завершения сезона «Лилль» опережает «Пари Сен-Жермен» на 1 очко. «Ницца» (46) находится на девятом месте. «Монако» (71) — на третьем месте.