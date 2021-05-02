Анчелотти: невероятно, что дома «Эвертон» играет хуже, чем в гостях

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч субботней программы 34-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Главный тренер хозяев Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды.
«Это был не лучший вечер. Я не знаю, почему мы допустили столько ошибок в начале матча. Отсутствовал баланс, не было концентрации. „Астон Вилла“ продемонстрировала большее желание. Для нас это была важная игра в битве за еврокубки. Сложно сказать, почему мы испытываем трудности при игре дома. Мы всё та же команда, которая обыграла „Арсенал“ неделю назад. Конечно, нам стоит выступать в домашних стенах лучше. Невероятно, как сильно отличается наша гостевая статистика от домашней.
Сезон ещё не закончен. Мы продолжим бороться за достижение нашей цели», — приводит слова тренера BBC.
«Астон Вилла» в 33 матчах набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (52) — на восьмом месте. Команда из Ливерпуля не выигрывает 5 матчей подряд на домашней арене.
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