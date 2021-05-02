Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спорное удаление и гол с нулевого угла — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Сочи»

Спорное удаление и гол с нулевого угла — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дмитрия Стоцкого. На 59-й минуте Стоцкий сравнял счёт. Во время затяжной атаки «Краснодара» мяч успел и в левой части штрафной побывать, и в её центре, и правее ворот — а в итоге отскочил к Стоцкому, который метров с восьми вколотил его в ближний угол с рикошетом от перекладины.

На 79-й минуте полузащитник краснодарцев Реми Кабелла получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 86-й минуте Антон Заболотный вывел сочинцев вперёд. Через несколько минут Нобоа оформил дубль.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021