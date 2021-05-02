Россия узнала соперника по 1/4 финала ЮЧМ, Трусова ушла от Плющенко. Главное к утру

Юниорская сборная России по хоккею выдала фееричный матч с Чехией на ЮЧМ-2021 и узнала соперника по 1/4 финала, Трусова ушла от Плющенко, а «Рубин» всё ближе к попаданию в еврокубки по итогам сезона РПЛ.
1. Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021.
2. Стали известны все четвертьфинальные пары ЮЧМ-2021.
3. Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой.
4. 28-й тур РПЛ: «Рубин» в меньшинстве переиграл «Динамо», «Сочи» вырвал победу у «Краснодара», «Уфа» упустила победу.
5. «Ювентус» потерял шансы на чемпионство в Серии А.
6. Прохазка нокаутировал Рейеса в главном бою турнира UFC Вегас 25.
7. НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Самсонов пропустил три шайбы. Гусев отметился ярким дебютным голом за «Флориду».
8. Вчера, 1 мая, в КХЛ открылся трансферный рынок. Клубы совершили ряд интересных сделок.
9. «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» и уже сегодня, 2 мая, может стать чемпионом Англии.
- 2 мая 2021
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