Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россия узнала соперника по 1/4 финала ЮЧМ, Трусова ушла от Плющенко. Главное к утру

Россия узнала соперника по 1/4 финала ЮЧМ, Трусова ушла от Плющенко. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Юниорская сборная России по хоккею выдала фееричный матч с Чехией на ЮЧМ-2021 и узнала соперника по 1/4 финала, Трусова ушла от Плющенко, а «Рубин» всё ближе к попаданию в еврокубки по итогам сезона РПЛ.

1. Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021.

2. Стали известны все четвертьфинальные пары ЮЧМ-2021.

3. Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой.

4. 28-й тур РПЛ: «Рубин» в меньшинстве переиграл «Динамо», «Сочи» вырвал победу у «Краснодара», «Уфа» упустила победу.

5. «Ювентус» потерял шансы на чемпионство в Серии А.

6. Прохазка нокаутировал Рейеса в главном бою турнира UFC Вегас 25.

7. НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Самсонов пропустил три шайбы. Гусев отметился ярким дебютным голом за «Флориду».

8. Вчера, 1 мая, в КХЛ открылся трансферный рынок. Клубы совершили ряд интересных сделок.

9. «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» и уже сегодня, 2 мая, может стать чемпионом Англии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021