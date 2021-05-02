Клопп: нельзя заставлять ван Дейка играть на Евро-2020

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном выступлении защитника Вирджила ван Дейка на предстоящем чемпионате Европы.



«У Вирджила травма колена. Слушайте, я не хочу удерживать его, но его также нельзя заставлять играть на Евро. Давайте просто смотреть правде в глаза. Мы все достаточно давно в этом спорте, чтобы понимать — если хочешь сыграть на таком турнире, ты должен начать тренироваться раньше. Нельзя пропустить 10-11 месяцев, а потом неделю потренироваться и играть в футбол. Это невозможно, это не должно быть возможным. Никто не удерживает Вирджила, но мы также не будем заставлять его что-то делать. Речь идёт об игроке и его карьере. Он просто пытается прийти в форму как можно скорее. Сейчас мы не знаем, когда именно он вернётся, но с Евро всё явно напряжённо. В любом случае Вирджил сам будет принимать решение», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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