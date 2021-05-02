Конте: мы можем войти в историю «Интера», если прервём гегемонию «Ювентуса» в Серии А

1 мая состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Миланский клуб одержал победу 2:0. Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями о возможном чемпионстве.



«Наше предстоящее возможное чемпионство стало следствием постоянного роста уровня команды во всех сферах, включая психологическую. Игроки теперь представляют собой прочную команду. Мы знаем, что можем войти в историю клуба, потому что прервём девятилетнюю гегемонию «Ювентуса». Это очень радует, игроки заслужили похвал», — приводит слова Конте Football Italia.



«Интер» в 34 матчах набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (18) — на последнем месте. «Интер» станет чемпионом Италии, если «Аталанта» 2 мая не обыграет «Сассуоло».